Final Fantasy IX: svelata una serie animata ispirata al celebre JRPG

Stando a quanto segnalato da Kidscreen, Square Enix ha siglato una partnership con la società di produzione francese Cyber Group Studios per la realizzazione di una serie animata dedicata a Final Fantasy IX. La compagnia parigina si occuperà non soltanto della creazione del cartone animato, ma anche della distribuzione della serie in tutto il mondo, nonché della messa in commercio di apposito merchandising.

Secondo i primi dettagli diffusi in queste ore, il cartone di Final Fantasy IX dovrebbe rivolgersi a un pubblico di giovanissimi compreso tra gli 8 e i 13 anni di età. Pierre Sissmann, CEO di Cyber Group Studios, ha dichiarato che la produzione della serie comincerà tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, mentre ancora non si conoscono le date della messa in onda, né numero totale e durata degli episodi.

Ulteriori notizie verranno svelate nei prossimi mesi.

Condividi con gli amici Inviare