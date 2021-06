Phantom Abyss è disponibile su Steam in Accesso Anticipato

Devolver Digital ha confezionato un nuovo trailer di Phantom Abyss per celebrarne il lancio odierno su Steam nel programma di Accesso Anticipato.











Phantom Abyss è un titolo multiplayer asincrono con dinamiche di platforming in cui i giocatori vengono catapultati in templi pieni zeppi di insidie generati in maniera procedurale. Gli avventurieri devono cercare di superare trappole letali e guardiani implacabili per mettere le mani sui tesori nascosti all’interno dei templi. Tuttavia ogni giocatore ha a disposizione un solo tentativo per arrivare alla fine del livello, dopodiché il tempio scomparirà e sarà per sempre inaccessibile.

Il gioco è disponibile da oggi su PC al prezzo di € 22,99.