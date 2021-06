Killer Instinct: Phil Spencer non esclude un nuovo gioco della serie

Gli ultimi anni sono stati decisamente un periodo d’oro per i picchiaduro, e sembra che le buone notizie continuino ad arrivare. In una recente apparazione presso il podcast Dropped Frames, e come segnalato da VGC, Phil Spencer in persona non ha escluso una prosecuzione della serie. “La risposta [della comunità] quando abbiamo rifatto Killer Instinct al lancio di Xbox One è stata fantastica,” ha dichiarato Spencer. “Io e Matt [Booty, capo degli Xbox Game Studios] ne abbiamo parlato spesso, abbiamo parlato di cosa vorremmo farci e non è qualcosa di fuori dalle nostre teste—cioè, forse è un po’ fuori di testa—ma nei nostri cuori e nelle nostre teste vogliamo farci qualcosa.”

Phil Spencer ha però chiarito che al momento non c’è nessun progetto in cantiere; per un nuovo capitolo della serie Killer Instinct, servirà “il team giusto e l’opportunità giusta”. Del titolo rilasciato nel 2013 si era occupato lo studio Iron Galaxy, nel frattempo dedicatori ad altri progetti. Chissà se sono interessati a tornare nel settore dei picchiaduro?