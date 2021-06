Dota 2: l'evento Nemestice porta con sé una nuova modalità

Valve ha da poco presentato il nuovo evento in arrivo in quel di Dota 2, intitolato Nemestice; e se vi state chiedendo cosa significhi, sappiate che è il nome di mistici meteoriti piovuti direttamente dalla luna infranta che sovrasta il campo di battaglia fra i due Antichi. Proprio questi meteoriti saranno al centro di una nuova modalità di gioco che sarà disponibile per tutta la durata di questo evento, e che vedrà i nostri eroi sfidarsi per il controllo di questa preziosa e potente risorsa.











Non ci sarà solo una nuova modalità in arrivo in quel di Dota 2, però. L’aggiornamento includerà infatti un nuovo Battle Pass e una quantità significativa di nuovi cosmetici, inclusa un’Arcana speciale per lo Spectre e un nuovo aspetto per Davion, il cavaliere drago, ispirato fortemente alla recente serie animata. L’evento Nemestice è già disponibile; potete trovare tutte le informazioni a proposito sul sito ufficiale.