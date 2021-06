Cyberpunk 2077: CD Projekt considera la prestazioni "soddisfacenti"

Come segnalato da VGC, nel corso di una conferenza al WSE Innovation Day il CEO di CD Projekt Adam Kiciński ha dichiarato che la compagnia considera le performance attuali del gioco “soddisfacenti”. Dopo un lancio martoriato da problemi, il team di sviluppo si è infatti dedicato in toto a cercare di risolvere principalmente i numerosi problemi di performance e di stabilità, oltre ovviamente a tutti i bug più importanti. Il lavoro fatto nel frattempo ha ottenuto la sua sanzione nel recente ritorno del gioco sul PlayStation Store.

Kiciński ha aggiunto che ora i circa 600 sviluppatori potranno dedicarsi in maniera più significativa ad altre questioni sollevate dalla comunità, come ad esempio le critiche mosse a sistemi e funzionalità assenti o non soddisfacenti. Proseguono anche i lavori sulla versione next-gen di Cyberpunk 2077, prevista entro la fine del 2021.