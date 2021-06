Fallout 4: gli sviluppatori dicono addio al cane che ha ispirato Dogmeat

Fallout 4 avrà ricevuto la sua buona dose di critiche al lancio, ma se c’è una cosa su cui praticamente tutti i giocatori sono d’accordo è l’importanza di Dogmeat, fedele compagno a quattro zampe del protagonista. Purtroppo, questa notizia ha un risvolto triste: River, la cagna che lo ha ispirato è di recente scomparsa. A commemorarla ci ha pensato Joel Burgess, che ha sottolineato come River fosse ben più che un semplice modello dal quale trarre ispirazione per animazioni e dettagli visivi, e di come la sua presenza abbia influenzato anche Dogmeat stesso, inizialmente pensato come una semplice “arma canina” e con il passare del tempo sempre più caratterizzato come un fedele compagno il cui obiettivo è proteggere il protagonista. Nel 2016, Dogmeat ha anche vinto il trofeo come miglior cane videoludico ai World Dog Awards.

Condividi con gli amici Inviare