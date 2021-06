Xbox Cloud Gaming ora disponibile in beta pubblica su PC e iOS

Microsoft ha annunciato che la beta pubblica di Xbox Cloud Gaming è ora disponibile sia su PC che sui dispositivi con sistema operativo iOS.











Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono utilizzare Microsoft Edge, Chrome o Safari su un PC o un dispositivo mobile per giocare agli oltre 100 giochi disponibili in catalogo. Non è tutto, però, giacché la Casa di Redmond ha comunicato che il servizio Xbox Cloud Gaming si basa sull’hardware di Xbox Series X. Tuttavia, per assicurare una latenza ancora più bassa e un’elevata qualità dell’esperienza di gioco su un range di dispositivi più ampio, lo streaming sarà a 1080p e fino a 60fps. Non è escluso che in futuro la qualità dello streaming possa essere migliorata.