Games With Gold: Planet Alpha e Rock of Ages 3 tra i titoli di luglio

Siete curiosi di sapere quali saranno i titoli che faranno parte del programma Games With Gold nel mese di luglio? Allora continuate a leggere per saperne di più, giacché Microsoft ha appena svelato quali sono i quattro videogiochi in arrivo a partire da domani.











Ecco i titoli per Xbox One, Xbox 360 e prima Xbox disponibili nel corso del prossimo mese:

Planet Alpha (disponibile dal 1° al 31 luglio)

(disponibile dal 1° al 31 luglio) Rock of Ages III: Make & Break (disponibile dal 16 luglio al 15 agosto)

(disponibile dal 16 luglio al 15 agosto) Conker: Live & Reloaded (disponibile dal 1° al 15 luglio)

(disponibile dal 1° al 15 luglio) Midway Arcade Origins (disponibile dal 16 al 31 luglio)

Questi titoli possono essere riscattati da tutti gli abbonati ai servizio Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.