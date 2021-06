Control: in sviluppo un sequel e uno spin-off multiplayer

Remedy Entertainment ha siglato un accordo di collaborazione con 505 Games per la co-produzione di uno spin-off multiplayer di Control: nome in codice Condor.

Nel comunicato diffuso dallo studio finlandese leggiamo che il videogioco sarà un titolo PvE (Player vs Environment) per quattro giocatori ambientato nel medesimo universo narrativo di Control. Verrà sviluppato sfruttando un budget iniziale di ben 25 milioni di euro, con i costi divisi equamente tra Remedy e 505.

A margine del comunicato, poi, il team fa sapere che entrambe le compagnie hanno buttato giù un accordo preliminare per la realizzazione di un vero e proprio sequel di Control, il quale potrà contare su un budget di gran lunga superiore rispetto a quello impiegato per lo sviluppo del titolo originale. Ulteriori dettagli circa questo secondo progetto verranno delineati in futuro.

