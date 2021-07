Nel corso del suo ultimo Q&A, il team di sviluppo di Microsoft Flight Simulator ha parlato di quali novità saranno in arrivo sul titolo nelle prossimo settimane. Come segnalato da Twinfinite, ultimamente Asobo Studio è stato parecchio impegnato con una riscrittura del motore di gioco, finalizzata a migliorare sensibilmente le prestazioni su PC. I risultati finali sono davvero significativi, e potremo vederli con mano all’uscita dell’Update 5, prevista per il 27 luglio.

Ovviamente, il 27 luglio è anche la data in cui il gioco arriverà su Xbox Series X|S. Su queste console, Asobo ha chiarito che gli utenti potranno aspettarsi risoluzione 4K (Xbox Series X) o 1080p (Xbox Series S). Per quanto riguarda il framerate, esso sarà variabile a seconda dell’area che stiamo sorvolando, da un minimo di 30 fino a un massimo di 60 fps. Per chi invece spera di poter giocare a Microsoft Flight Simulator su Xbox One, servirà un po’ di pazienza: Jorg Neumann di Asobo ha dichiarato che stanno cercando di lavorare a un’implementazione tramite xCloud, per la quale le previsioni sono ottimistiche.