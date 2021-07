Tencent fonda un nuovo studio, lavorerà a un RTS tripla A

Di solito, le notizie riguardanti Tencent parlano di acquisizioni, ma il colosso cinese non disdegna nemmeno di fondare nuovi studi. La sua ultima creatura, come segnalato da The Verge, è lo studio californiano Uncapped Games, che sarà guidato dagli ex veterani di Blizzard Jason Hughes (lead producer; ha lavorato a Diablo III e IV) e David Kim (lead designer; ha lavorato a StarCraft 2 e Diablo IV). L’obiettivo di questo studio è di creare uno strategico in tempo reale per PC, con valori di produzione da tripla; David Kim, in particolare, ha dichiarato che “creare il prossimo, grande RTS per PC è stato il mio obiettivo per quasi un decennio”.

Uncapped Games non è il primo studio nato dall’esodo Blizzard. Frost Giant Studios ha anch’esso tutto l’interesse a sfondare nel mercato degli RTS, mentre non è ancora noto quali progetti si celino dietro le porte di Dreamhaven, compagnia fondata dall’ex CEO di Blizzard Mike Morhaime.