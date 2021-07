La nuova IP di 4A Games potrebbe essere un FPS

Non è un mistero che 4A Games stia lavorando a una nuova IP, d’altronde l’informazione venne diffusa già un paio di anni fa, tuttavia finora non erano spuntati ulteriori dettagli relativi proprio a questo progetto.

Grazie agli annunci di personale pubblicati recentemente dallo studio ucraino, infatti, veniamo a sapere che il nuovo progetto degli autori della serie Metro potrebbe essere ancora una volta un FPS. Il team è alla ricerca di diverse figure professionali, tra cui un Environment Concept Artist e un Creatures Concept Artist. A chi volesse candidarsi per queste due posizioni viene richiesta una passione per gli sparatutto in prima persona, lasciando intendere che entrambi dovranno lavorare a uno shooter in soggettiva.

Inoltre, grazie all’annuncio di ricerca di un Senior Game Designer scopriamo che il videogioco sfrutterà l’engine proprietario di 4A Games.

Da notare che quello legato alla misteriosa nuova IP non è l’unico progetto in lavorazione presso il team ucraino, giacché lo studio di Kiev sta realizzando anche un sequel di Metro Exodus in collaborazione con Dimitry Glukhovsky, l’autore dei romanzi da cui è tratta la serie videoludica.

Condividi con gli amici Inviare