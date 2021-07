Grand Theft Auto 6 potrebbe arrivare nel 2024, nuove informazioni emerse

Se vi aspettate che Grand Theft Auto 6 arrivi a breve termine, brutte notizie per voi. Il leaker Tom Henderson ha rivelato una serie di nuova informazioni sul prossimo open world di Rockstar, fra cui l’ipotetica data di lancio, prevista non prima del 2024 e forse addirittura nel 2025. Tre i motivi per una data così lontana: l’intenzione di evitare il crunch, la volontà di assicurarsi una base di piattaforme next-gen ampia a sufficienza e, ovviamente, il fatto che Grand Theft Auto Online stampa ancora soldi a ripetizione.

Oltre a questo, Henderson ha dichiarato che la serie tornerà in quel di Vice City, e che anche se la mappa non sarà grande quanto le precedenti iterazioni Rockstar intende espanderla ed evolverla con aggiornamenti successivi. Così come nel quinto capitolo, saranno inoltre presenti molteplici protagonisti, fra cui uno femminile. Le sue dichiarazioni hanno trovato conferma sia nel giornalista Jason Schreier che nelle fonti interne citate da VGC. Ovvviamente, tenete presente che con una data di lancio così lontana tutti gli aspetti di Grand Theft Auto 6 sono ancora in forse, e da non considerarsi definitivi.