Sky: Figli della Luce, arriva il crossover con Il Piccolo Principe

Parte oggi la nuova stagione di Sky: Figli della Luce ispirata a Il Piccolo Principe, il romanzo per bambini di Antoine de Saint-Exupéry.











La Stagione del Piccolo Principe è la decima stagione di Sky e sarà giocabile nelle prossime undici settimane. Un’area inedita denominata Starlight Desert dal design accattivante è stata aggiunta per mettere in scena la nuova trama. Durante la stagione, il giocatore avrà il compito di esplorare una parte diversa del regno di Sky con il Piccolo Principe per conoscere la sua storia e i suoi viaggi. I fan del romanzo riconosceranno anche alcuni degli altri personaggi iconici che si uniranno all’arco narrativo a tema. Ci saranno più sorprese, espressioni, oggetti e cosmetici da sbloccare durante questa stagione speciale.

Tutte le funzionalità della Stagione del Piccolo Principe possono essere attivate acquistando l’Adventure Season Pass a € 10,99, oppure lo si può ottenere con il pacchetto da tre a € 21,99 all’interno di Sky.

Vi ricordiamo che Sky: Figli della Luce è disponibile su Android, iOS e Nintendo Switch.