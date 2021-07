Assassin's Creed Valhalla per PC supporta il DualSense

L’utenza PC che possiede un controller DualSense sarà sicuramente felice di sapere che Assassin’s Creed Valhalla ora supporta il controller per PS5 non soltanto nella sua versione per console Sony (ovviamente), ma anche su computer.

Come segnalato dal giornalista Andy Robinson, infatti, l’ultimo aggiornamento pubblicato da Ubisoft su PC ha introdotto il supporto ai grilletti adattivi del DualSense. Ciò significa che quando si utilizza l’arco il tasto si fermerà a metà corsa, richiedendo una pressione aggiuntiva per scoccare la freccia.

Purtroppo quella dei trigger adattivi è l’unica feature aggiuntiva presente in Assassin’s Creed Valhalla, persino nella versione per PS5, pertanto non stupisce che Ubisoft non abbia sbandierato ai quattro venti l’integrazione del DualSense su PC. Ciononostante, l’aggiunta è senz’altro gradita.

Assassin’s Creed Valhalla non è comunque l’unico gioco per PC che supporta il pad della nuova console Sony: di recente anche Metro Exodus: Enhanced Edition si è aggiornato per implementare i feedback aptici del DualSense.

