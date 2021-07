Watch Dogs: Legion – Bloodline è disponibile su PC e console

Ubisoft ha pubblicato Bloodline, l’espansione standalone di Watch Dogs: Legion che permette ai giocatori di vestire i panni di Aiden Pierce e Wrench, personaggi dei primi due titoli della serie.











In Bloodline, i giocatori seguiranno le vicende di Aiden che accetta un lavoro a Londra per ricongiungersi con suo nipote Jackson dopo gli avvenimenti del primo Watch Dogs. La sua missione richiede di infiltrarsi nel laboratorio super tecnologico della Broca Tech per rubare una misteriosa apparecchiatura, tuttavia Wrench scappa con il dispositivo, compromettendo l’operazione. Dopo aver perso il lavoro, Aiden viene coinvolto in un terribile fuoco incrociato. Senza veri alleati contro la multinazionale e con Wrench sempre un passo avanti a lui, Aiden deve allearsi con il nipote Jackson e confidare nel suo coraggio e nella sua esperienza per risolvere la questione.

Watch Dogs: Legion – Bloodline è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia come parte integrante del Season Pass, ma può essere anche acquistato separatamente al prezzo di € 15.