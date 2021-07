Death Stranding: ecco i contenuti della Director's Cut per PS5

Durante lo State of Play di ieri sera, Sony e Kojima Productions hanno svelato i dettagli relativi ai contenuti di Death Stranding Director’s Cut, versione riveduta e corretta per PS5 dell’action adventure pubblicato un paio di anni fa su PC e PS4.











Questa edizione includerà tutti i contenuti aggiuntivi a tema Half-Life e Cyberpunk 2077 introdotti nella versione per PC di Death Stranding, oltre a una serie di novità inedite esclusive. Tra queste citiamo nuove missioni che espanderanno ulteriormente la trama, armi aggiuntive, un sistema di combattimento migliorato, nuovi oggetti per rendere più semplici le consegne, nonché alcune aggiunte legate al multiplayer asincrono.

Non mancheranno delle funzionalità aggiuntive che sfruttano le feature di PS5, come il supporto ai feedback aptici e ai grilletti adattivi del DualSense, l’audio 3D, e due modalità grafiche esclusive: Performance in 4K con upscale e fino a 60 FPS o Fidelity in 4K nativo, entrambe con supporto HDR e ultra-wide.

Death Stranding Director’s Cut sarà disponibile dal 24 settembre prossimo. Da notare che l’aggiornamento a questa versione per PS5 non sarà gratuito per i possessori del gioco in formato PS4, bensì bisognerà pagare € 10 per sbloccare i nuovi contenuti e l’upgrade tecnico.