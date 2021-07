Sifu è stato rinviato al 2022, pubblicato un nuovo trailer

Sloclap ha fatto sapere che Sifu non vedrà la luce del sole quest’anno, come inizialmente previsto, bensì il suo lancio è stato rinviato al 2022. Per addolcire la pillola, però, il team di sviluppo ha voluto pubblicare un nuovo trailer di gameplay: eccolo.











Sifu metterà i giocatori nei panni di un esperto di kung-fu in cerca di vendetta, durante una missione che richiederà anni per essere portata a termine. Ogni volta che il protagonista muore, infatti, diventa sempre più anziano ma non necessariamente meno forte.

Il videogioco di combattimenti targato Sloclap sarà disponibile su PC, PS4 e PS5.