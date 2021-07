The Witcher 3: la versione next-gen includerà DLC ispirati alla serie Netflix

CD Projekt ha fatto sapere che la versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt in uscita nel corso dell’anno includerà anche alcuni contenuti aggiuntivi inediti. Questi DLC saranno ispirati alla serie TV prodotta da Netflix tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, la cui seconda stagione verrà messa in onda il 17 dicembre.

Lo studio polacco non si è sbottonato circa la natura di questi contenuti aggiuntivi, ma fa in ogni caso sapere che prossimamente diffonderà maggiori dettagli in merito. L’edizione riveduta e corretta di The Witcher 3: Wild Hunt sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC. L’upgrade sarà gratuito per chiunque possieda già il gioco nei formati per PS4, Xbox One e personal computer.

