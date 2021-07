Dice Legacy: svelata la data di uscita del city builder per PC e Switch

DESTINYbit e Ravenscourt hanno annunciato la data di uscita di Dice Legacy, particolare city builder con dinamiche survival in arrivo tra qualche settimana su PC e Nintendo Switch.











Per l’occasione è stato anche pubblicato un nuovo trailer di gameplay che illustra alcune delle dinamiche principali del gioco. La panoramica si sofferma su come prendersi cura della popolazione, realizzando una catena di approvvigionamento in grado di garantire scorte di viveri e risorse durante il rigido inverno; non mancheranno forze ostili pronte a tutto pur di rubare i beni e distruggere gli edifici costruiti con tanto sudore.

Dice Legacy sarà disponibile sulle due piattaforme citate in apertura a partire dal prossimo 9 settembre.