Guilty Gear Strive: vendite oltre 500 mila copie in un mese

Arc System Works ha appena reso noto che le vendite di Guilty Gear Strive hanno superato quota 500 mila unità in appena un mese dal lancio, avvenuto lo scorso 11 giugno. Si tratta di un ottimo risultato che certifica il grande successo di pubblico (e di critica) del picchiaduro per PC, PS4 e PS5.

Lo studio giapponese ha anche approfittato dell’occasione per far sapere che presto verrà presentato il primo personaggio aggiuntivo di Guilty Gear Strive: il DLC verrà svelato il prossimo 21 luglio sul canale YouTube di Arc System Works durante un’apposita diretta streaming che partirà alle 3:00, ora italiana.

