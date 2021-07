Lo Steam Deck sarà compatibile anche con Xbox Game Pass

Come ben saprete se avete una connessione a internet, il chiacchiericcio delle ultime ore si concentra tutto attorno allo Steam Deck, la nuova console portatile annunciata da Valve durante la serata di ieri. Questa console adotta un sistema operativo a sé, una versione dello SteamOS adattata appositamente per assicurare che gli sviluppatori possano vedere i loro giochi sulla piattaforma con il minimo di lavoro indispensabile.

Dato che è basato su Linux, questo sistema operativo non è necessariamente compatibile con i programmi che la maggior parte dell’utenza PC, che adopera Windows, è abituata ad usare. A quanto pare, però, la console portatile permette di installare il sistema operativo di Microsoft. E come confermato da IGN, che ha potuto provare in anteprima lo Steam Deck, questo significa che la piattaforma sarà compatibile anche con Xbox Game Pass ed Epic Games Store, espandendo dunque notevolmente il suo potenziale, a patto di avere voglia di smanettare un minimo.