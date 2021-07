Nuovo videogioco firmato Tom Clancy in vista, questa sera l'annuncio

Ubisoft ha fatto sapere che questa sera presenterà un nuovo videogioco griffato Tom Clancy. Si tratta di un annuncio che arriva decisamente a sorpresa, considerando soprattutto che poche settimane fa si è tenuto l’Ubisoft Forward in concomitanza con l’E3 e di questo titolo non vi è stata alcuna traccia.

In ogni caso, l’annuncio di questo progetto legato a Tom Clancy avverrà alle 20:00 (ora italiana) di questa sera, dunque non bisognerà attendere a lungo prima di saperne di più. Il videogioco verrà svelato tramite un apposito trailer su YouTube che andrà online proprio a quell’ora.

