MSI e Ubisoft insieme per una promozione a tema Far Cry 6

MSI e Ubisoft hanno dato il via a una promozione speciale per celebrare il lancio di Far Cry 6.

I giocatori che acquistano prodotti MSI aderenti all’iniziativa riceveranno in regalo una copia per PC di Far Cry 6 Standard Edition. Questa promozione è un’offerta a tempo limitato che inizia il 7 ottobre e scade il 20 ottobre 2021. Le categorie di prodotti aderenti alla promozione sono: monitor gaming, dissipatori a liquido, alimentatori e chassis.

La collaborazione tra le due compagnie prevede anche la realizzazione di un nuovo sistema di sincronizzazione legato al tool Ambient Link e Mystic Light di MSI.

“Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione di successo con Ubisoft. L’illuminazione è un aspetto fondamentale per chi gioca perché determina come un giocatore interagisce e vede il mondo in cui sta giocando. Grazie alla partnership con Ubisoft, MSI Ambient Link trasporterà i giocatori di Far Cry 6 nel vivo dell’azione, sperimentando un nuovo livello di immersività“, ha affermato Sam Chern, Vice President of Marketing di MSI.

Maggiori informazioni sulla promozioe sono disponibili sul sito ufficiale.

Condividi con gli amici Inviare