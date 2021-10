Total War: Warhammer III, presentato il rework degli assedi

Total War: Warhammer III non si limiterà ad aggiungere nuove fazioni e le loro unità, ma presenterà anche qualche significativo cambiamento a meccaniche di gioco già presenti nei due titoli che lo hanno preceduto. È il caso, ad esempio, degli assedi: come mostrato tramite un lungo video di presentazione, molti saranno i cambiamenti in arrivo a questa importante fase della lotta per la dominazioni. Protagonisti sono le orde demoniache di Tzeentch e le armate del Grande Catai, che qui vediamo schierate sulla difensiva.











Creative Assembly ha deciso di rendere più complessa e ragionata la conquista di una importante roccaforte, stratificandola in varie fasi. Una volta superate le mura, l’esercito invasore dovrà combattere strada per strada. I difensori, a loro volta, potranno sfruttare una risorsa apposita (le Supplies) per edificare difese temporanee, che permettano loro di rallentare e incanalare l’avanzata delle forze nemiche. Oltre a queste nuove meccaniche, gli sviluppatori hanno anche ampliato e ridisegnato significativamente molti insediamenti.

Total War: Warhammer III è stato di recente rinviato, e la sua nuova data di uscita cadrà nei primi mesi del 2022.