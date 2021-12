DNF Duel: confermata uscita su PC e finestra di lancio

Settimana decisamente intensa, per i fan dei picchiaduro di Arc System Works. Nel corso degli ultimi giorni ha infatti avuto luogo l’open beta di DNF Duel, che ha permesso ai giocatori di provare dieci dei lottatori che saranno presenti nel roster finale. Non contento di aver offerto questo sostanzioso assaggio, lo studio nipponico ha anche pubblicato un nuovo trailer che annuncia la finestra d’uscita, prevista per l’estate del 2022. Arriva anche la conferma della versione PC, che va ad aggiungersi a quelle PS4 e PS5.









Oltre alle sopracitate conferme, il trailer ha offerto anche un bel teaser del Ghostblade, e di altre due classi di Dungeon Fighter Online che fanno un breve cameo. Facendo attenzione, possiamo infatti vedere il Troubleshooter e il Mechanic, che portano dunque a 13 i lottatori confermati per DNF Duel.