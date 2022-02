Xbox Game Pass, ARK: Survival Evolved e Skul fra i giochi di febbraio

Microsoft ha da poco rivelato i titoli che arriveranno su Xbox Game Pass nel corso della prima metà di febbraio. Pezzo grosso di questa infornata è con tutta probabilità ARK: Survival Evolved, che qui arriva nella sua edizione Ultimate Survivor, ma anche fra i titoli minori non mancano novità interessanti. È il caso per esempio dei roguelike Skul: The Hero Slayer e Dreamscaper, senza dimenticarsi del particolarissimo Telling Lies di Sam Barlow. Ecco la lista completa dei titoli in arrivo su Xbox Game Pass:

Contrast (Cloud e Console) – 3 febbraio

– 3 febbraio Dreamscaper (Cloud, Console e PC) – 3 febbraio

– 3 febbraio Telling Lies (Cloud, Console e PC) – 3 febbraio

– 3 febbraio Besiege (Cloud, Console e PC; Game Preview) – 10 febbraio

– 10 febbraio CrossfireX (Console) – 10 febbraio

– 10 febbraio Edge of Eternity (Cloud, Console e PC) [email protected] – 10 febbraio

– 10 febbraio Skul: The Hero Slayer (Cloud, Console e PC) [email protected] – 10 febbraio

– 10 febbraio The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Cloud, Console e PC) – 10 febbraio

– 10 febbraio Ark: Ultimate Survivor Edition (Cloud, Console e PC) – 14 febbraio

– 14 febbraio Infernax (Cloud, Console e PC) – 14 febbraio