Supermassive Games ha piani per altri cinque titoli della serie The Dark Pictures

L’antologia horror The Dark Pictures ha già tre videogiochi sotto la sua cintura (potete trovare qui la nostra recensione di House of Ashes) ma sembra proprio che Supermassive Games abbia piani a lungo termine per la sua serie di racconti del terrore. Un attento utente di Twitter si è infatti reso conto che lo studio britannico ha registrato il marchio per altri cinque titoli dello stesso universo narrativo, e cioè:

The Dark Pictures: The Craven Man

The Dark Pictures Presents: O Death

The Dark Pictures: Directive 8020

The Dark Pictures: Intercession

The Dark Pictures: Winterfold

Non possiamo fare a meno di chiederci cosa voglia rappresentare quel Presents nel secondo titolo della lista; magari Supermassive ha in mente anche qualche spin-off. In ogni caso, il prossimo capitolo ufficiale della serie sarà The Devil in Me, che ci porterà a scoprire la casa degli orrori di un serial killer.