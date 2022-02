Danny Trejo sarà in una missione secondaria di OlliOlli World

Il buon Danny Trejo non è certo nuovo a scorribande nei videogiochi, ma non ci aspettavamo che fosse appassionato anche di skateboarding. E invece a quanto pare l’attore farà la sua apparizione anche nel matto mondo di OlliOlli World: a comunicarlo sono stati Roll7 e Private Division, che hanno rivelato il suo ruolo centrale in una delle missioni secondarie sparse per Radlandia. Completare la richiesta di Danny Trejo ci permetterà di sbloccare un oggetto decorativo speciale.

OlliOlli World uscirà su PC e console l’8 febbraio, e ci vede impegnati a dimostrare la nostra abilità con la tavola fino a raggiungere le divinità del Nirvana. Se volete saperne di più, vi rimandiamo all’anteprima vergata da Stefano Calzati.