Batman: Arkham Collection potrebbe approdare su Switch

Pare proprio che sia arrivata la stagione delle conversioni tardive per Nintendo Switch: dopo la Ezio Collection degli Assassin’s Creed e quella dei Kingdom Hearts, ecco spuntare anche la raccolta Batman: Arkham Collection.

L’indiscrezione nasce dalla comparsa del prodotto sul sito del rivenditore francese WT&T, il quale si sarebbe lasciato sfuggire la collection comprendente i tre videogiochi del Cavaliere Oscuro targati Rocksteady. Già perché la Arkham Collection, già disponibile da tempo su PC, PS4 e Xbox One, include Batman: Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight, mentre il prequel Arkham Origins sviluppato da WB Games Montreal viene tagliato fuori. Sul sito del rivenditore è presente anche una possibile data di uscita, il 31 agosto 2022, ma è molto probabile che si tratti di un placeholder.

Sembrerebbe tutto molto credibile, pertanto non ci resta che attendere l’eventuale conferma ufficiale.

