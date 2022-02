Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters, un trailer sulle classi

Complex Games e Frontier Foundry sono tornati a mostrarci altri dettagli di Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters. Nell’ultimo trailer dedicato a questo tattico a turni con elementi RPG, gli sviluppatori ci presentano quattro delle classi a disposizione dei nostri Cavalieri Grigi.









Nelle fasi avanzate del gioco, infatti, sarà possibile potenziare i guerrieri di Titano elevandoli a Paladini, specializzati nel combattimento corpo a corpo, oppure Cappellani, in grado di supportare gli altri Marine potenziandoli con litanie sacre. Ci sarà poi spazio anche per i Bibliotecari, potenti psionici capaci di bandire i demoni incanalando le energie del warp, e per i Purifier, per bruciare le orde di Nurgle nel fuoco sacro.

Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters è ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale, ma sarà disponibile nel corso del 2022 su PC tramite Steam.