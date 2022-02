Age of Empires 3: Definitive Edition introduce le battaglie co-op

Gli sviluppatori di Age of Empires 3: Definitive Edition hanno pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito che introduce una serie di battaglie co-op da giocare assieme a un amico.

In totale, le battaglie storiche cooperative sono dodici, ma la metà di queste sono legate ai vari DLC pubblicati nel corso dei mesi successivi al lancio del gioco, dunque sei di queste sono disponibili per tutti i possessori del gioco base. Gli sviluppatori precisano che solamente l’host deve possedere i DLC relativi alle varie battaglie storiche, mentre l’amico che si unisce alla partita può farlo anche senza aver acquistato il contenuto aggiuntivo corrispondente.

Come accedere alle battaglie co-op di Age of Empires 3: Definitive Edition? Si può avviare una partita cooperativa in due modi: attraverso il menu delle battaglie storiche, oppure direttamente dalla schermata del multiplayer selezionando l’apposita modalità tra quelle casual.

