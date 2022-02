Jump Force verrà rimosso dalla vendita fra poche ore

Come annunciato in precedenza, Jump Force si appresta a scomparire da tutti i negozi digitali assieme ai suoi DLC. Il momento esatto in cui questo avverrà è l’8 febbraio alle 02:00; questo significa che se per caso siete interessati al picchiaduro che vede i protagonisti di vari manga e anime darsele di santa ragione, avete ancora poche ore per procedere all’acquisto. Anche dopo questa data, il gioco continuerà a rimanere parte delle vostre librerie, e potrà essere installato e disinstallato a piacere. Lo stesso vale per ogni contenuto aggiuntivo acquistato prima dell”8 febbraio.

Vale la pena tenere presente che il contenuto online rimarrà attivo solo fino al 25 agosto. Dopo questa data, non sarà più possibile accedere ai match online classificati, né accedere alle lobby multiplayer. Potrete comunque continuare ad usufruire del contenuto offline e degli scontri online non classificati.