Overwatch 2: alcuni rumor suggeriscono una beta in arrivo a breve

Le ultime notizie ufficiali che ci sono giunte in merito a Overwatch 2 lo danno ancora per decisamente lontano, ma alcuni recenti sviluppi hanno rinfocolato la speranza in chi tanto attende titolo. Come segnalato da alcuni account Twitter, una nuova versione di Overwatch è stata di recente caricata su Battle.net. Di per sé non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che questa nuova build ha la designazione 2.0, un netto stacco rispetto alla 1.68 attualmente attiva sui server di gioco.

Inoltre, sempre nel database di Battle.net sono apparse linee che fanno riferimento ad una “Overwatch demo 2“. Vale la pena segnalare che questi sviluppi arrivano a poca distanza da alcuni rumor che indicavano il mese di marzo come quello in cui avrebbe fatto la sua apparizione la prima beta di Overwatch 2. Naturalmente, a proposito di tutto questo manca ancora una conferma ufficiale di Blizzard.