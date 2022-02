Lost Ark: oltre 500 mila giocatori su Steam nel giorno di lancio

A distanza di poche ore dal lancio su Steam, l’action RPG coreano Lost Ark si è già dimostrato estremamente popolare sulla piattaforma di Valve: basti pensare che sono stati oltre 500 mila i giocatori a riversarsi in contemporanea sui server di questo particolare titolo free-to-play. O meglio, in futuro sarà f2p, mentre al momento l’unico modo per accedere in anticipo ai server di Lost Ark è l’acquisto di uno dei Founder’s Pack.

Per chiunque non abbia intenzione di sborsare denaro sonante, invece, la data di uscita di Lost Ark è fissata al prossimo 11 febbraio, ma nel frattempo è già possibile effettuare il download del client sempre tramite Steam.

Ma cos’è Lost Ark? Si tratta di una sorta di hack & slash sulla falsa riga di Diablo sviluppato da Smilegate RPG e pubblicato in Occidente da Amazon Games. Il gioco si è dimostrato popolarissimo in Asia nel recente passato, dunque non stupisce che anche qui da noi abbia già iniziato a macinare numeri così alti.

