Confermando le indiscrezioni circolate insistentemente negli ultimi mesi, Square Enix ha annunciato Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition per PC e console.









In questa remaster di Chrono Cross, i giocatori si imbarcheranno in un’avventura epica che trascende il tempo e lo spazio, con illustrazioni raffinate del character designer originale, Nobuteru Yuuki, musica rimasterizzata dall’acclamato compositore Yasunori Mitsuda e una varietà di feature aggiuntive.

Le nuove feature includono:

Modelli 3D convertiti in HD;

Nuovi artwork e personaggi ridisegnati da Nobuteru Yuuki;

Musica di background rifinita da Yasunori Mitsuda;

Possibilità di evitare gli incontri di nemici casuali;

Filtro di background;

Combattimento migliorato;

Funzione Auto-battle;

Aggiunta localizzazione in Francese, Italiano, Tedesco e Spagnolo;

Possibilità di scegliere un font pixel o uno HD;

Scelta tra nuove grafiche ed originali.

Questa riedizione di Chrono Cross, inoltre, include anche l’avventura testuale Radical Dreamers, mai pubblicata in Occidente. L’uscita di Chrono Cross: The Radical Dreamers è fissata al 7 aprile 2022 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.