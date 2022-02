Kirby e la Terra Perduta: un trailer presenta la boccomorfosi

Il batuffolo rosa più famoso al mondo ha una nuova abilità: si tratta della boccomorfosi presentata da Nintendo nel nuovo trailer di Kirby e la Terra Perduta.









Grazie alla boccomorfosi, Kirby può trasformarsi negli oggetti inanimati che aspira. Per esempio può assumere le sembianze di un’auto per spostarsi più rapidamente, trasformarsi in un distributore automatico per attaccare a colpi di lattine o persino diventare un cono appuntito. Inoltre, presso l’armeria di Waddle Dee, Kirby può anche far evolvere le sue abilità classiche, diventando ancora più potente.

Kirby e la Terra Perduta sarà disponibile su Nintendo Switch dal 25 marzo.