Annunciato Fire Emblem Warriors: Three Hopes, in uscita a giugno

Dopo l’ottimo Fire Emblem Warriors, ecco che Nintendo e Koei Tecmo uniscono nuovamente le forze annunciando Fire Emblem Warriors: Three Hopes, un nuovo musou ambientato questa volta nell’universo narrativo di Fire Emblem: Three Houses.









Edelgard, Dimitri, Claude e altri personaggi di Three Houses fanno il loro ritorno per sfoggiare tutto il loro valore in battaglia. Avremo modo di scatenare devastanti combo e spettacolari mosse speciali in intensi combattimenti in tempo reale, abbattendo orde di nemici in scontri corpo a corpo con l’ascia di Edelgard o la lancia di Dimitri, oppure colpendoli dalla distanza con l’arco di Claude.

L’uscita di Fire Emblem Warriors: Three Hopes su Nintendo Switch è fissata al 24 giugno. Una edizione limitata del gioco sarà disponibile a partire dalla stessa data e includerà un artbook, una mappa in tessuto del Fódlan, un set di cinque statuette in acrilico e un set di cartoline dei personaggi, oltre alla scheda di gioco.