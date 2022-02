The Gunk approderà su Steam questa primavera, in arrivo la photo mode

Usicto a dicembre su PC tramite Microsoft Store, oltre che naturalmente su Xbox One e Xbox Series X|S, The Gunk si prepara ad arrivare anche su Steam. La pagina del gioco presente sul negozio digitale di Valve riporta anche la finestra prevista per questo lancio, e cioè la primavera del 2022. È inoltre in lavorazione una photo mode che potremo utilizzare per immortalare i panorami più belli del mondo alieno creato da Image & Form.

Opera degli autori della serie SteamWorld, The Gunk rappresenta il primo esperimento di questo team nel campo dei videogiochi 3D. Il nostro Claudio Magistrelli, come potete leggere nella sua recensione, lo ha trovato un po’ ruvido ma allo stesso tempo un promettente primo passo nel campo della grafica e del gameplay in tre dimensioni.