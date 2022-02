id Software è al lavoro su un nuovo DOOM?

Sembra proprio che id Software stia lavorando a un sequel dell’ottimo DOOM Eternal. Lo studio statunitense ha difatti dato il via alle ricerche di personale da innestare nel team che si sta occupando di un nuovo progetto, il quale con buona probabilità sarà legato alla saga di FPS che ha subito un reboot nel 2016.

Nell’annuncio lavorativo pubblicato sul sito di ZeniMax, la compagnia che controlla id Software da qualche mese inglobata da Microsoft, leggiamo che lo studio è alla ricerca di alcuni Combat Designer con una conoscenza profonda degli ultimi videogiochi pubblicati dal team, con particolare riferimento a DOOM e a DOOM Eternal. Come qualifiche aggiuntive si richiede anche una certa esperienza nello sviluppo di videogiochi tripla A o di mod, in entrambi i casi è preferibile avere dimestichezza con gli action in prima persona.

Difficile sbilanciarsi ulteriormente sulla base di queste informazioni, ma a questo punto è molto probabile che un nuovo DOOM sia in sviluppo presso id Software.

