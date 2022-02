Dear Esther gratis su Steam per il suo decimo anniversario

Per celebrare il decimo anniversario della pubblicazione di Dear Esther, gli sviluppatori di The Chinese Room hanno deciso di regalare una copia del gioco a chiunque ne faccia richiesta tramite Steam.

Questa avventura narrativa narra una storia di amore, rimorso e redenzione permettendo al giocatore di immergersi in un’atmosfera cupa e malinconica in un luogo remoto delle isole Ebridi, al largo della Scozia.

Per approfittare della promozione e ottenere gratuitamente Dear Esther, però, dovrete affrettarvi: la promozione sarà valida solo fino alle 16:00 di domani.

