The King of Fighters 15 si prepara all'uscita con un trailer di lancio

Dopo aver confezionato un breve corto animato, SNK ha pubblicato il trailer di lancio che preannuncia l’imminente uscita di The King of Fighters 15, ultima incarnazione della celebre saga di picchiaduro.









The King of Fighters 15 può contare su un roster di 39 combattenti, più altri in arrivo nei prossimi mesi sotto forma di contenuti scaricabili a pagamento. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione redatta dal sapiente Danilo Dellafrana.

Vi ricordiamo, infine, che The King of Fighters 15 sarà disponibile dal 17 febbraio su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.