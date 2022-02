Rainbow Six Siege: Azami dà il via alla Stagione 1 dell'Anno 7

Non si ferma il supporto a Rainbow Six Siege da parte di Ubisoft, che con l’imminente inizio della Stagione 1 dell’Anno 7 ha presentato l’operazione Dragon Veil e la nuova operatrice Azami.









Questo nuovo Difensore è dotato del gadget Kiba Barrier: le sue bombole lanciabili distribuiscono un materiale espandibile che si solidifica trasformandosi in una superficie antiproiettile, fornendo una rapida copertura. Il gadget di Azami permette anche di riparare rapidamente i buchi nei muri e nei pavimenti, creando un approccio difensivo più mobile e versatile. Azami è un Operatore di media velocità e media salute, e il suo equipaggiamento prevede un 9X19SVN o un ACS12 come arma primaria e un D-50 come arma secondaria.

Con la nuova stagione viene introdotta anche una nuova mappa ambientata in Irlanda: Emerald Plains. Si tratta di un moderno country club su più livelli.

Non è finita qui giacché Demon Veil introduce anche altri importanti aggiornamenti: una modalità di gioco permanente Team Deathmatch, creata per fornire l’ambiente perfetto per i giocatori per fare pratica prima delle partite competitive, oltre a offrire un’esperienza di gioco più casual all’interno di Rainbow Six Siege; una modalità spettatore per i giocatori su console, Match Replay, disponibile su PC dal 2020 e, infine, aggiornamenti del bilanciamento degli Operatori per Goyo e Valkyrie; e una skin Elite esclusiva per Nomad.