This War of Mine: tutti i ricavi andranno alla Croce Rossa Ucraina

Al fine di supportare come possibile i vicini sotto attacco, i polacchi di 11 bit studios hanno deciso di donare tutti i ricavi derivanti dalla vendita di This War of Mine su ogni piattaforma alla Croce Rossa Ucraina.

L’annuncio è avvenuto nella serata di ieri tramite un duro messaggio diffuso sui social della compagnia. 11 bit studios si schiera così al fianco del popolo ucraino non soltanto a parole, ma anche con i fatti. Nel corso dei prossimi sette giorni, tutti i proventi legati alla vendita di This War of Mine e dei relativi DLC verranno messi da parte in un apposito fondo, dopodiché tra una settimana esatta la somma raccolta verrà immediatamente devoluta alla Croce Rossa Ucraina per supportare direttamente la popolazione colpita dall’invasione russa.

