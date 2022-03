The Settlers: il reboot è stato rinviato a data da destinarsi

A seguito della closed beta e dei relativi feedback da parte dei giocatori che vi hanno partecipato, Ubisoft ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’uscita di The Settlers, reboot della celebre saga strategica/gestionale per PC.

Tramite un messaggio diffuso nelle scorse ore sui social, la compagnia transalpina ha fatto sapere che lo studio di sviluppo procederà ad apportare le modifiche richieste a gran voce dalla community, e dunque a risolvere le criticità di cui soffre il titolo (evidenziate anche dal nostro Paolo Besser in sede di anteprima). Questo permetterà a The Settlers di arrivare sul mercato in uno stato che possa essere da un lato congruo alla visione del team, dall’altro apprezzabile dai giocatori.

A questo punto non sappiamo quando sarà possibile mettere le mani su The Settlers, ma presumibilmente potrebbero volerci alcuni mesi.

