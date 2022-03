Haven si aggiorna introducendo i protagonisti omosessuali

A distanza di poco più di un anno dal lancio su PC e console, Haven si è appena aggiornato con una patch gratuita che introduce due coppie di protagonisti omosessuali.









Gli sviluppatori di The Game Bakers permettono ora di giocare con una coppia di protagonisti dello stesso genere. “Haven è un gioco sulla libertà di amare chiunque si desideri, ed è per questo che siamo molto felici di rilasciare questo aggiornamento gratuito su tutte le piattaforme,” ha dichiarato Emeric Thoa, CEO di The Game Bakers. “Ora è possibile giocare con gli Yu e Kay che preferite: un uomo e una donna, due donne, o due uomini.”

Haven è un’avventura a tinte RPG che narra di una coppia di amanti in fuga da un regime autoritario che si ritrova su un pianeta disabitato pieno di misteri. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione.