Frontier svela F1 Manager 2022, nuovo gestionale di Formula 1

Cari appassionati di Formula 1, lo sappiamo che state tutti fremendo per i test di questo weekend in Bahrein e per il successivo primo weekend del mondiale 2022, e lo sa anche Frontier Developments che ne ha approfittato per presentare il suo nuovo videogioco: F1 Manager 2022.









Al contrario della serie targata Codemasters, questa volta siamo al cospetto di un vero e proprio gestionale che ci metterà al comando di una squadra impegnata a competere nella massima serie automobilistica. Sarà nostro compito scegliere una scuderia e gestirne ogni aspetto, a partire da quello economico-gestionale, fino a quello tecnico, passando per la scelta e cura dei piloti e per la messa a punto delle strategie di gara.

Di stagione in stagine bisognerà fissare degli obiettivi da raggiungere, sia a breve che a lungo termine, avviando la scuderia a un ciclo vincente. Tra una gara e l’altra dovremo lavorare al quartier generale per gestire il team, analizzare le prestazioni di piloti e tecnici, nonché mantenere i conti in attivo. Ci occuperemo in prima persona di predisporre gli sviluppi tecnologici per migliorare le prestazioni sui singoli tracciati e studiare i piani di gara tenendo a mente le condizioni della pista e le variabili meteorologiche.

F1 Manager 2022 è ancora sprovvisto di una data di uscita, tuttavia Frontier fa sapere che il gestionale vedrà la luce in estate su PC (via Steam ed Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.