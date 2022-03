Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è stato rinviato, annuncia Nintendo

Nintendo ha da poco annunciato che la data d’uscita di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è stata rinviata. Non si tratta del primo rinvio per questo reboot, che già a ottobre dello scorso anno aveva visto il suo lancio slittare in avanti. In questo caso, Nintendo ha spiegato che la decisione è stata presa “alla luce dell’attuale situazione internazionale”, un chiaro riferimento alle vicende che stanno coinvolgendo l’Ucraina nel corso di questi giorni. Evidentemente, visto il soggetto di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, il publisher deve aver preferito attendere tempi più propizi.

Condividi con gli amici Inviare