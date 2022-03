Team17 annuncia il roguelite Ship of Fools, ecco il trailer

Team17 ha da poco annunciato Ship of Fools, un roguelite che pone l’accento sull’aspetto cooperativo. In compagnia di un altro giocatore, dovremo infatti divendere la nostra scialuppa dagli assalti di creature marine di varie forme e dimensioni, progredendo fra una terra emersa e l’altra e accumulando tesori sempre più ingenti. Inutile dire che il gioco di squadra sarà fondamentale per sopravvivere agli eventi della Aquapocalypse.









Sviluppato dal team canadese Fika Productions, Ship of Fools uscirà nel corso del 2022 su PC e console. Vale la pena sottolineare che, come possiamo leggere sulla pagina Steam del gioco, non è obbligatorio fare affidamento a un altro giocatore: se siete lupi di mare solitari, nulla vi impedirà di imbarcarvi e affrontare i pericoli del mare per conto vostro.