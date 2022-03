Monster Hunter Rise: Sunbreak, la data di uscita è prevista per fine giugno

Capcom ha da poco concluso il suo evento digitale dedicato a Monster Hunter Rise: Sunbreak, nuova espansione del capitolo uscito su Switch un anno fa. Prima di tutto la notiza più importante, cioè la data d’uscita di questo contenuto aggiuntivo, prevista per il 30 giugno su PC e Nintendo Switch. L’annuncio arriva accompagnato da un nuovo trailer, che presenta anche alcuni dei nuovi mostri che i nostri cacciatori si troveranno ad affrontare.









Nel corso di una nuova storia che li porterà in nuove ambientazioni e che introdurrà nuove meccaniche, i nostri impavidi eroi si troveranno ad affrontare mostri come Garangolm, Lunagaron, Blood Orange Bishaten e Astalos. Per gli appassionati di collezionismo, inoltre, con Monster Hunter Rise: Sunbreak arriveranno anche tre nuovi amiibo, che ci permetteranno di sbloccare armature speciali. Per chiudere, il gioco base è attualmente scontato del 33% sia su Steam che su Nintendo Switch.